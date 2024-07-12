Mugler и Gentle Monster представили совместную коллекцию очков

Mugler и Gentle Monster представили поклонникам новую совместную коллекцию солнцезащитных очков, которая впитала в себя всю многогранность кутюрной линии Тьерри Мюглера Les Insectes.

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Креативный директор марки Кейси Кэдуолладер решил сделать нечто особенное. Спойлер: у него получилось! Дизайнер объединил код знаменитого дома с не менее популярной моделью очков Gentle Monster Bree. Так, SPIRAL 01 выполнены полностью в чёрном цвете, но отличаются акцентными белыми логотипами.

Также в капсулу вошли модели в прозрачной оправе со стёклами цвета заката и очки с необычными «щупальцами». Аксессуары можно будет купить уже с 18 июля.