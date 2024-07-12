Любимые пластические операции жен миллионеров: топ от хирурга

Любимые операции любовниц миллионеров: топ от пластического хирурга
О любимых операциях жен и любовниц миллионеров редакция RuNews24.ru спросила у главного врача клиники Art Plastic, опытного пластического хирурга, доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна. В эксклюзивном интервью спикер поделился информацией и назвал три самые востребованные операции среди красоток, которые выбирают состоятельных мужчин.
Маммопластика: преображение груди
По словам эксперта, наиболее частый запрос от спутниц миллионеров поступает на маммопластику. Пышная и упругая грудь – это один из главных символов женственности и сексуальности, поэтому желание сделать грудь более привлекательной вполне понятно. Девушки хотят соответствовать высоким стандартам красоты, которые предъявляются обществом.
Маммопластика может быть как увеличением, так и уменьшением груди. В первом случае речь идет о вживлении имплантов для увеличения объема и изменения формы. Редукционная маммопластика, напротив, предназначена для уменьшения размера груди, что может быть необходимо по медицинским показаниям или по желанию девушки.
«Часто в комплексе с маммопластикой проводят коррекцию сосков, чтобы сделать грудь более эстетичной и привлекательной без нижнего белья», - добавил врач.
Ринопластика: новый нос – новое лицо
Еще одна популярная процедура среди спутниц богатых мужчин – это ринопластика, коррекция формы носа. Нос – это одна из самых заметных частей лица, и даже незначительные дефекты могут испортить всю внешность. Современные тенденции в сфере красоты диктуют свои правила, и существует мода на определенную форму носа.
Девушки стремятся к тонкому, узкому, вздернутому носу, который в профессиональной среде эстетических хирургов называют «свиным пятачком». Однако, эксперт подчеркивает, что такая форма подходит далеко не всем.
Тигран Алексанян с акцентировал внимание на том, что важно помнить о том, что ринопластика – это не просто желание следовать моде, а серьезная операция, которая должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей внешности. Хирург должен не просто следовать модным тенденциям, а подбирать форму носа, которая гармонично впишется в черты лица.
Удаление комков Биша: голливудские скулы
В последние годы наблюдается растущий тренд на голливудские скулы, которые придают лицу выразительность и стройность. Удаление комков Биша, небольших жировых скоплений в щеках, делает лицо более точеным, придает ему определенную изящность.
Эффект от этой процедуры – это более выраженные скулы, что визуально делает лицо более гармоничным и привлекательным.
«Пластическая хирургия стала неотъемлемой частью мира спутниц миллионеров, где внешность играет решающую роль. Однако, важно помнить, что красота не должна быть результатом только хирургических вмешательств. Необходимо развивать свою индивидуальность, находить свою уникальную красоту, которая будет привлекать не только внешне, но и внутренне. А пластическая хирургия существует для того, чтобы превращать недостатки в достоинства, а не перекраивать внешность до неузнаваемости», - подытоживает эксперт.