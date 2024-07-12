Любимые пластические операции жен миллионеров: топ от хирурга

О любимых операциях жен и любовниц миллионеров редакция RuNews24.ru спросила у главного врача клиники Art Plastic, опытного пластического хирурга, доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна. В эксклюзивном интервью спикер поделился информацией и назвал три самые востребованные операции среди красоток, которые выбирают состоятельных мужчин.

© runews24.ru

Маммопластика: преображение груди

По словам эксперта, наиболее частый запрос от спутниц миллионеров поступает на маммопластику. Пышная и упругая грудь – это один из главных символов женственности и сексуальности, поэтому желание сделать грудь более привлекательной вполне понятно. Девушки хотят соответствовать высоким стандартам красоты, которые предъявляются обществом.

Маммопластика может быть как увеличением, так и уменьшением груди. В первом случае речь идет о вживлении имплантов для увеличения объема и изменения формы. Редукционная маммопластика, напротив, предназначена для уменьшения размера груди, что может быть необходимо по медицинским показаниям или по желанию девушки.

«Часто в комплексе с маммопластикой проводят коррекцию сосков, чтобы сделать грудь более эстетичной и привлекательной без нижнего белья», - добавил врач.



Ринопластика: новый нос – новое лицо

Еще одна популярная процедура среди спутниц богатых мужчин – это ринопластика, коррекция формы носа. Нос – это одна из самых заметных частей лица, и даже незначительные дефекты могут испортить всю внешность. Современные тенденции в сфере красоты диктуют свои правила, и существует мода на определенную форму носа.

Девушки стремятся к тонкому, узкому, вздернутому носу, который в профессиональной среде эстетических хирургов называют «свиным пятачком». Однако, эксперт подчеркивает, что такая форма подходит далеко не всем.

Тигран Алексанян с акцентировал внимание на том, что важно помнить о том, что ринопластика – это не просто желание следовать моде, а серьезная операция, которая должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей внешности. Хирург должен не просто следовать модным тенденциям, а подбирать форму носа, которая гармонично впишется в черты лица.

Удаление комков Биша: голливудские скулы

В последние годы наблюдается растущий тренд на голливудские скулы, которые придают лицу выразительность и стройность. Удаление комков Биша, небольших жировых скоплений в щеках, делает лицо более точеным, придает ему определенную изящность.

Эффект от этой процедуры – это более выраженные скулы, что визуально делает лицо более гармоничным и привлекательным.