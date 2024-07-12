Какой напиток помогает сделать волосы густыми и шелковистыми

Напиток с иван-чаем обладает полезными свойствами, он помогает не только справиться со стрессом, но и способен заметно улучшить состояние волос, заявил газете «Известия» врач Роман Иванов. Он объяснил, что это растение содержит много минералов, витаминов и фитостеролов.

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В народе известно, что он помогает повысить защитные силы иммунитета и предотвращает преждевременное старение клеток, продолжил эксперт. Но научных доказательств этому нет, отметил Иванов. Однако отвары из иван-чая полезны для волос и кожи головы благодаря своему богатому химическому составу.

Витамины и микроэлементы в составе, такие как железо, медь и магний, укрепляют корни волос, предотвращают их выпадение и стимулируют рост. Считается, что использование отваров из иван-чая в домашнем уходе поможет добиться здорового и ухоженного вида волос, — резюмировал врач.



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