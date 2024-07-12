Названы лучшие способы избавиться от запаха табака на одежде

Запах табака с одежды можно убрать, если повесить ее на балкон или замочить в слабом растворе лимонного сока перед стиркой, рассказала старший преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. Химик отметила, что концентрированные вещества использовать нельзя, так как они могут повредить ткани. Она также посоветовала использовать ароматизаторы.

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Самым действенным способом для устранения запаха табачного дыма с одежды станет стирка (ручная или машинная). Для усиления эффекта от стирки можно использовать уксус, лимонный сок или нашатырный спирт. В слабом растворе соды, уксуса или лимонного сока — две-три столовые ложки на таз воды — можно замачивать вещи на 30–120 минут до стирки или прополаскивать уже чистую одежду, — заявила Дроганова.



По ее словам, помогут также эфирные масла и специальные антитабачные спреи для одежды. Химик добавила, что для людей, которые курят или долгое время находятся в замкнутом помещении с курящими людьми, вышеописанные приемы могут быть малоэффективны.

Помогут природные или искусственные ароматизаторы: листья мяты, душицы, палочки корицы или молотые кофейные зерна необходимо поместить в тканевые мешочки и развесить на вешалках с одеждой. Хорошо помогают замаскировать запах табачного дыма эфирные масла цитрусовых, лаванды, розы, — подытожила Дроганова.



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