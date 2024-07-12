Блогерша целый день ловила на себе взгляды прохожих из-за одной детали в наряде

Блогерша Белла Халл целый день ловила на себе взгляды прохожих из-за одной детали в наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 15,5 тысячи подписчиков.

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В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @bellabellahull рассказала, что решила пойти на прогулку в черных джинсах с завышенной талией и топе с объемными рукавами и цветочным узором. В середине дня инфлюэнсерша захотела утеплиться с помощью джемпера. После этого окружающие люди начали на нее пристально смотреть. По словам девушки, она думала, что они просто восхищаются ее нарядом.

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«Весь день люди смотрели на меня и недоумевали. Каждый раз, когда я чувствовала на себе взгляд, думала: "Наверное, у меня просто очень хороший день"» — отметила она.



Однако, когда Халл вернулась домой и посмотрела на себя в зеркало, то осознавала, какую ошибку во внешнем виде она допустила. Оказалось, что джемпер сильно подчеркнул пышные плечи топа, из-за чего юзерша выглядела как игрок в американский футбол.

Зрители, в свою очередь, с иронией прокомментировали ролик блогерши.

«Удачи на Суперкубке», «Это намного хуже, чем я ожидал!», «На какой позиции ты играешь?», «Я знал, что именно так оно и будет», «Я чуть ребра не сломал, пока смеялся», — писали они.



В марте прошлого года тиктокерша Бэйли Макклоски с никнеймом @333baylee заказала в сети наряд как у американской певицы Тейлор Свифт и получила «костюм микроволновки».