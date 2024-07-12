Хирург объяснил, как выбрать идеальные грудные импланты

Женщинам лучше отдать предпочтение грудным имплантам с текстурированной поверхностью, рассказал NEWS.ru пластический хирург Вячеслав Балкизов. Он отметил, что подобные модели реже смещаются.

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"Большинство имплантов силиконовые, они показывают отличные результаты, им нет достойной альтернативы. Они также содержат когезивный гель с памятью формы. Если подвергнуть его сжатию или растягиванию, то он вернется в изначальное состояние", — заявил Балкизов.



Собеседник подчеркнул, что форма импланта — круглая или каплевидная — подбирается индивидуально. По его словам, все зависит от исходных данных пациентки, так как идеального варианта в этом плане нет.

"Сегодня хирурги отдают предпочтение текстурированным, то есть негладким имплантам. Их иногда еще называют «шершавые». Такие импланты реже смещаются. Форма же подбирается исходя из исходных данных пациентки, идеальной формы импланта нет. В каких-то случаях больше подойдет круглый имплант, а в каких-то — каплевидный", — добавил врач.



Балкизов ранее рассказал, что после мастэктомии можно вернуть эстетическую привлекательность груди. Специалист отметил, что есть два подхода к восстановлению груди. В первом случае, по его словам, кожа на месте удаления растягивается, а под нее устанавливается имплант.