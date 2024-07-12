«Стала спать в одежде»: мать рассказала, как дочь переживала насилие отчима

Мать пострадавшей от изнасилований отчимом девочки Дарья рассказала в интервью блогеру Веронике Косаткиной, что в период, когда совершались надругательства, дочь начала спать в одежде. Также она стала неуравновешенной и часто отпрашиваться ночевать к подруге. Кроме того, ребенок отказался от юбок и сарафанов.

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До 11 лет она очень любила платья и сарафаны. Она перестала их носить. Стала одеваться в черный и в балахонистое. Стала спать в одежде. Стала все чаще проситься ночевать к подруге, уходить из дома. Истерики на ровном месте. Все списывала на переходный возраст, — рассказала Дарья.



Женщина призналась, что списывала все эти изменения на переходный возраст. А когда спустя пять лет надругательств дочь решилась рассказать о происходившем, не смогла сразу поверить в это.

Я сейчас постоянно себе этот вопрос задаю: как можно было не заметить? У меня нет ответа. Когда я возвращаюсь назад, я понимаю, что есть моменты, когда можно было отследить, что с ребенком что-то не так, — говорит мать пострадавшей.



Мужчину задержали после того, как он вернулся из зоны проведения СВО с ранением. Он сразу признался, что совершал насилие над девочкой.

Ранее стало известно, что в Удмуртии под суд пойдет 41-летний житель Вавожского района, который более года насиловал трех несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Мужчина пытался скрыть преступления, но девочки рассказали о происходившем матери. Женщина обратилась в полицию.