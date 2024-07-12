Российская модель снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном в сторис снимке 25-летняя манекенщица предстала в прозрачном белом платье, оформленном высоким разрезом спереди и глубоким декольте до пупка. При этом видно, что на знаменитости отсутствует нижнее белье.

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Ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова показала глубокий шрам на запястье. Тогда модель поделилась снимком, на котором она позировала в черном костюме, состоявшем из укороченного топа с коротким рукавом и длинной юбки с вырезом на бедре.