Стилист рассказал, как правильно носить цыганскую юбку

Если вы родились в конце прошлого века (и тысячелетия, кто бы мог представить?), вы точно хотя бы однажды примеряли цыганскую юбку. Эти длинные, многоярусные, пышные и практичные юбки были очень популярны в нулевых, да и вообще, кажется, всплывают на поверхность моды каждое лето, и многие женщины около 40 всегда с удовольствием принимает этот богемный, задорный и женственный образ. Проблема? Такие юбки часто заставляют зрелых женщин выглядеть неуклюже. Вот как носить их, чтобы не выглядеть устаревшей и немодной.

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Не прячьтесь за цыганской юбкой

Некоторые женщины считают, что, подобно толстовкам и другим балахонистым вещам, цыганские юбки — это отличный способ скрыть большой живот или лишний вес. В конце концов, эти юбки большие, свободные, широкие и удобные.

«Но на самом деле они не скрывают килограммы. Все эти ярусы и воланы добавляют лишний вес именно там, где он вам не нужен: на талии и бедрах. Это не лучший выбор, если у вас большой живот или тяжелая нижняя половина тела. Или, во всяком случае, очень аккуратно подходите к выбору комплекта к такой юбке», — объясняет стилист Алина Лобанова.



Подберите правильную длину

Цыганские юбки также могут быть неудачными, если они заканчиваются на самой широкой части ноги, прямо на уровне середины икры — так вы будете выглядеть короткой и нескладной.

«Носите юбку чуть ниже колена или чуть выше или у щиколотки. Цыганские юбки с высоким разрезом короче спереди и длиннее сзади — современный и молодежный способ носить такую юбку», — говорит Алина.



Придерживайтесь стиля бохо

Юбка из лоскутков или оборок — это явно беззаботный бохо-стиль. Она отлично смотрится с топами, обувью, сумками и аксессуарами в этой непринужденной стилистике, которые выглядят мягко, немного экзотично и естественно.

«Не надевайте с цыганской юбкой ничего слишком строгого, слишком приталенного или чрезмерно громоздкого», — предупреждает стилист.



Пропорции — это главное

Это очень важно. Правило гласит: если вы носите что-то широкое снизу, то сверху должно быть что-то более приталенное. К широкой, струящейся юбке подойдет майка-танкетка, топ в обтяжку или облегающая футболка, а не что-то большое, свободное и пышное или с излишним количеством оборок.

«Если вы носите свободную и широкую одежду сверху и снизу, вы выглядите грузной. Если вы хотите надеть с юбкой мягкую "крестьянскую" блузку, заправьте ее и подпоясайте», — говорит Алина.



Создайте утонченный и игривый образ, завязав футболку узлом, или наденьте классическую рубашку на пуговицах, завязанную на талии, с закатанными рукавами и отложным воротником. Наденьте рубашку поверх облегающей футболки, а затем завяжите ее на линии пояса, чтобы создать форму и четкость.

Что касается выреза горловины, то V-образный вырез гораздо более уместен, чем глухая горловина. Он открывает грудь и обнажает больше кожи, благодаря чему вы выглядите длиннее и стройнее в цыганской юбке.

Не носите юбку слишком низко

Видели ли вы когда-нибудь юбку в оборках с низким разрезом на женщине с большим животом? Она выглядит неряшливо, поскольку подчеркивает живот и делает ее грузной и нескладной. Избегайте такого образа!

Носите подходящую обувь

Длинные широкие юбки притягивают взгляд, поэтому носить правильную обувь просто необходимо. Вы можете надеть красивые плоские сандалии или изящные босоножки с каблуком или без, балетки тоже подойдут.

Попробуйте добавить пиджак

Вы можете поэкспериментировать с милой джинсовой курткой, повседневным мягким пиджаком с рукавами длиной ¾ или пиджаком с присборенными рукавами, чтобы сделать образ более шикарным.

Даже рубашка на пуговицах, надетая поверх майки, и цыганская юбка — отличный вариант. Пончо тоже чудесно подойдет для любителей этники.