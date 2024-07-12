Цветная обувь для мужчин: с какой одеждой правильно сочетать

Если верно, что наряд мужчины оценивается по его обуви, то именно ее оттенок важен в сочетании с образом.

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«Обувь, как и все остальное в мужской моде, в последнее время стала менее строгой, и в наши дни вы можете носить оксфорды с джинсами и кроссовки с костюмом. Но ключ к тому, чтобы сочетать и то, и другое, — в подборе цвета: ошибитесь с ним, и вы можете выглядеть нелепо», — объясняет стилист Маша Ведерникова.



Легко придерживаться тональных сочетаний: черные туфли с черными брюками, коричневые туфли с коричневыми чиносами — и ни разу не ошибиться. Но это слишком просто (и иногда слишком скучно). Вот как правильно сочетать одежду и обувь для мужчин.

Черные туфли

Почти при любых обстоятельствах черные туфли — самый разумный вариант в любой категории.

«Пара черных оксфордов — это, пожалуй, самая нарядная обувь в вашем гардеробе. Они идеальны для смокинга, но также хорошо сочетаются с серым или угольным цветом, особенно в официальных офисах», — говорит Маша.



Несмотря на стереотип, сочетание черного с синим не ударит по вашему стилю, хотя придерживайтесь более темных оттенков темно-синего.

С повседневными брюками сложнее. Если вы собираетесь носить черные туфли с чиносами коричневого оттенка, то придерживайтесь менее формальных стилей.

«Дерби выглядят лучше, чем оксфорды, так как они немного более свободные и расслабленные», — объясняет Маша.



То же самое касается и джинсов.

«Оксфорды подойдут только к очень узким черным джинсам, и даже в этом случае вы будете выглядеть как забытая рок-звезда».



Если вы настаиваете на черной обуви с темными джинсами, то лучше всего выбрать что-то вроде ботинок Chelsea или Dr. Martens на тяжелом протекторе. Наконец, вам следует избегать шорт и черных туфель, как только вы вырастете из школьной формы.

Коричневые туфли

Коричневый — самый щадящий оттенок. С чем угодно они будут сочетаться, кроме черного костюма или смокинга, коричневые туфли добавляют индивидуальности и кажутся менее «душными».

«Будьте осторожны и не подбирайте оттенки обуви и брюк слишком близко: как и в случае с двойным денимом, должно быть не менее двух оттенков разницы», — предупреждает Маша.



Темно-коричневые цвета отлично смотрятся с джинсами цвета индиго, но могут также хорошо сочетаться с более вымытыми оттенками. Только убедитесь, что вы придерживаетесь менее формального стиля — замшевые ботинки челси идеально подходят, как и толстые коричневые рабочие ботинки.

Бордовые туфли (цвет бычьей крови)

Этот цвет может выступать почти как нейтральный. Дерби — более универсальный выбор, чем оксфорды, потому что, хотя они и не подойдут к самым изысканным костюмам, их можно носить с чем угодно: от темно-синего фрака до джинсов и чиносов. Однако если вы живете в костюмах, пара оксфордов с темной патиной может стать отличительным способом разнообразить ваш образ.

«Повседневные стили дают гораздо больше свободы действий. Мокасины цвета оксблад — это классика, и летом их можно сочетать с любыми вещами, от светлых джинсов до темно-синих и даже цветных чиносов. Откажитесь от носков и подшейте манжеты или заверните штанины, чтобы почувствовать себя звездой на Ривьере», — предлагает Маша.



Бежевая обувь

Это самый повседневный оттенок.

«Он лучше всего подходит для более спокойных стилей, таких как броги или ботинки, — говорит Маша, — Замшевые туфли тоже хорошо смотрятся, но их нужно носить с достаточно неформальными нарядами».



Особенно хорошо бежевый сочетается с более яркими оттенками синего или с такими узорами, как полоски. Такие туфли можно носить с шортами, особенно если вы выберете что-то без лака, например, мокасины или что-то с текстурой, например, замшу.

Синие туфли

Синий цвет может быть неудобным для нарядных туфель — несмотря на то, что он является основным нейтральным цветом во всем остальном гардеробе. Это отличный способ придать образу индивидуальность.

Как и нубук, замша — это одобренный стилистом вариант синей обуви: рельефный ворс придает им глубину, которой нет у кожи, поэтому синие туфли выглядят не броскими, а продуманными.

«Синие туфли, ботинки или мокасины хорошо смотрятся с джинсами, — говорит Маша, —Они не выглядят слишком уж пафосно, но при этом достаточно нарядны для хорошего ресторана или бара». Но, опять же, старайтесь не подбирать обувь и брюки слишком близких оттенков. Если сомневаетесь, используйте более яркие носки дополнительного оттенка, например, красного, чтобы немного "разбавить обстановку"».



Белые кроссовки

Еще 15 лет назад они не были тем, что можно было так же легко надеть с костюмом, как джинсовые шорты. Но теперь, если вы купили абсолютно чистую пару, без логотипов и из первоклассной кожи, белые минималистичные кроссовки можно носить практически с чем угодно (конечно, в правильном контексте; вероятно, они не подойдут для собеседований с партнерами в юридической фирме).

Они подойдут к любому костюму, даже черному, хотя рубашку и галстук лучше заменить на что-то вроде рубашки с горловиной или поло с длинными рукавами, и отлично смотрятся с любыми джинсами, от премиальных японских селвидж до потертых стоунвош. То же самое касается и чиносов, шорт и парашютных брюк; какие бы брюки у вас ни были, подойдут белые кроссовки.

«На самом деле, единственная сложность в белых кроссовках — это сохранить их в таком виде. Свежие варианты из коробки подходят к костюму. А вот побитые, испачканные кроссовки — нет», — подчеркивает Маша.



Разноцветные кроссовки

Там, где белые кроссовки лидировали, их более яркие собратья последовали за ними. На самом деле они сочетаются только с нейтральными цветами одежды, но даже в этом случае у окружающих может начаться мигрень.

Поскольку разноцветные кроссовки выглядят так непринужденно, лучше всего придерживаться джинсов (подойдет любой цвет — от белого до черного), джоггеров (серых, черных или темно-синих) или чиносов (наиболее безопасны коричневый и темно-синий).