«Катастрофа»: в Сети обсуждают измененный имидж певицы Глюкозы

Популярная российская исполнительница Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) свой внешний облик меняет не часто. Правда, недавно певица все-таки решилась на необычный эксперимент. Звезда сцены обесцветила брови.

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Накануне Глюкоза обнародовала свою новую фотографию на личной странице в Сети. 38-летняя исполнительница хита «Пина колада» на снимке позировала с книгой. В описании к кадру артистка раскрыла один из секретов собственной формулы красоты.

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«Моя формула красоты — прогулки и свежий воздух», — написала поп-певица.



Мнение поклонников относительно внешнего вида артистки разделилось. Многим эксперимент Глюкозы понравился. Однако лояльными оказались далеко не все подписчики исполнительницы.

«Вообще не похожа на себя, такая была красавица. Зачем вот это все…», «Брови странные, просто ужасные», «Катастрофа», — написали фолловеры Глюкозы.



Ранее WomanHit писал, что 17-летняя дочь певицы Глюкозы в очередной раз опровергла слухи о своей беременности. Лидия честно призналась журналистам, что ее в целом пугает мысль о ребенке.