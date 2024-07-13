Как выбрать модные женские шорты

Делимся советами по выбору фасона и стилизации.

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Сложно представить летний гардероб хотя бы без одной пары шорт. Это та одежда, с которой можно создать не только стильный, но и комфортный образ.

Летом 2024 года актуальны совершенно разные модели: от широких до ультракоротких и спортивных. Также остаются в тренде джинсовые шорты, но эта тенденция претерпела некоторые изменения.

Рассказываем, как выбрать идеальный фасон и с чем его носить.

«Шорты — база летнего гардероба. Они стильные, функциональные и комфортные. Их можно надевать на прогулку, мероприятие и даже в офис. Главное — найти правильную модель. Рассказываю, какие шорты в тренде, как их выбрать и сочетать».

Как появились шорты?

Шорты — это история свободы. Начинается она с Бермудских островов в период Первой Мировой войны. Солдаты в жарком климате поняли, что длинные брюки — не самый практичный вариант. Так появились бермуды. Это укороченные брюки. Они были свободными и комфортными. Вскоре бермуды «просочились» в школьную форму. Их надевали бойскауты и пионеры.

В 1930-х годах термин «шорты» начал набирать популярность. Он означал укороченную версию брюк, как правило, доходящую до колена. В то время шорты стали неотъемлемой частью курортной моды. Жан Пату, знаменитый французский дизайнер, включил их в свою спортивную коллекцию. Это стало ярким сигналом о том, что шорты переходят из категории практичной одежды в модный тренд.

Популярность продолжала расти. Так в 1950-х годах появилась новая модель. Wrangler выпустил первую коллекцию джинсовых шорт до колена. Они быстро распространились среди молодёжи и стали символом свободы и неформального стиля.

В 1960-х годах Yves Saint Laurent представил в своей коллекции «мужских костюмов для женщин» образ с шортами. Именно тогда они стали признаком независимости и освобождения. Сегодня шорты — это бесспорный тренд, который освоили все: от уличной до высокой моды.

Тренды лета-2024

В этом сезоне дизайнеры предлагают широкий спектр стилей и фасонов, чтобы каждая девушка могла найти свой идеальный вариант. В тренде микрошорты с заниженной талией, яркие спортивные, джинсовые и широкие модели в стиле бохо. В целом есть из чего выбрать. Рассказываю подробнее про модные женские шорты этого лета.

Микрошорты

Смелые и дерзкие. Они идеально подходят для создания яркого, запоминающегося образа. Этот фасон подчеркнёт стройные ноги. Обратите внимание на модели от Valentino и Gucci. Люксовые бренды предлагают как комбинезоны с микрошортами, так и варианты из костюмной ткани.

В офисе они будут смотреться гармонично в сочетании с жакетом, блузой, как в классической цветовой гамме, так и в ярких оттенках. Дополните образ туфлями на платформе или элегантными сандалиями, изящной сумочкой и небольшими украшениями.

Versace же предлагает микрошорты с заниженной линией талии в бельевом стиле. Этот вариант отлично подходит для лета. Но такие шорты нужно правильно сочетать. Компенсируйте открытый низ закрытым верхом. Например, можно надеть свободную рубашку, жакет или лёгкий кардиган.

Спортивные шорты

История этих моделей начинается с первых спортивных соревнований. Тогда они были необходимы для комфорта и свободы движения. Сегодня спортивные шорты – must-have для тренировок, прогулок и активного отдыха.

Выбирайте модели из дышащих тканей с яркими принтами или логотипами. Сочетайте их с толстовкой, худи, спортивной курткой. Из обуви присмотритесь к кедам или кроссовкам. Miu Miu предлагает микрошорты в спортивном стиле, но в сочетании с классической одеждой.

Джинсовые шорты

Вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. От коротких моделей в стиле «отрезанных» до удлинённых бермудов, с бахромой или вышивкой, с завышенной талией или в стиле «бойфренд» – они универсальны и подходят для любого случая.

Сочетайте шорты из денима с футболками, топами, рубашками, блузками, толстовками, кедами, сандалиями, туфлями на платформе. Здесь всё зависит от вашего стиля и настроения.

Широкие шорты

Лёгкие и воздушные, они идеально подходят для жаркой погоды и создают нежный и романтический образ. Versace предлагает короткие шорты из шёлка пастельных тонов в пижамном стиле.

Эти модели можно сочетать с различными элементами гардероба. Дополните образ топом с открытыми плечами или лёгкой блузой, сандалиями на плоском ходу или босоножками на невысоком каблуке.

Шорты для пляжа

Шорты с завышенной талией и «боксёры» — идеальный вариант для пляжного отдыха. Они отлично сочетаются с купальником, топом или футболкой, создавая лёгкий и расслабленный образ. Дополните лук пляжной сумочкой, солнцезащитными очками и сандалиями или шлёпанцами.

Шорты для офиса

Бермуды, шорты-юбки, классические с элегантной блузкой и жакетом свободного кроя – идеальный вариант для офиса и деловых встреч. Выбирайте модели из костюмных тканей, чтобы создать стильный и строгий образ.

Fendi и Gucci предлагают классические шорты-юбки для офиса. Brunello Cucinelli — модели из льна и хлопка с высокой талией и складками.

Дополните образ блузой с длинным рукавом или рубашкой, жакетом и туфлями на каблуке или элегантными лоферами.

Актуальные дизайны шорт

В этом сезоне дизайнеры по-настоящему удивили. Кажется, в моду вошло всё, что совсем недавно категорически отрицалось: яркие цвета, принты, бахрома и ленты. Теперь открылись возможности для экспериментов и самовыражения. На что же обращать внимание?

Цвета и принты

Цветовая палитра богата и многогранна. В магазинах представлены варианты от ярких и сочных оттенков до спокойных пастельных тонов. Выбирайте то, что вам больше по душе. Также в моде и разнообразные принты: цветочные мотивы, полоска, геометрия, абстракция.

Декор

В тренды «ворвались» и интересные, яркие декоры. Вышивка, бахрома, заклёпки, ленты добавят вашему образу изюминку. Не бойтесь пробовать и экспериментировать.

Материалы

В жаркую погоду лучше всего выбрать льняные шорты. Они дышащие, лёгкие и придают образу расслабленность и небрежный шик. Хлопковые шорты — классика жанра. Они универсальны, комфортны и подходят для любого случая.

Синтетические шорты идеальны для спорта и активного отдыха. Они быстро сохнут, не мнутся и отлично отводят влагу.

Кожаные шорты – смелое и стильное решение, которое отлично подходит как для вечернего выхода, так и для создания яркого и расслабленного образа.

Костюмные шорты – идеальный вариант для офиса и более формальных мероприятий. Они выглядят элегантно и стильно.

Как подобрать шорты по типу фигуры?

С моделями разобрались. Теперь осталось понять, как же правильно подобрать шорты по типу фигуры. Здесь важно учитывать все особенности.

Женщинам маленького роста подойдут короткие заниженные шорты. Также отлично будут смотреться модели длиной до середины бёдер с высокой талией. Они визуально удлинят ноги и придадут образу изящество. Вертикальные полоски на ткани будут действовать как волшебная палочка, добавляя несколько ценных сантиметров к росту.

Женщины с пышными формами будут чувствовать себя комфортно в шортах свободного кроя, из лёгких дышащих тканей. Модели с завышенной талией подчеркнут линии и визуально удлинят силуэт. Но избегайте слишком облегающих фасонов и ярких принтов. Они могут привлечь излишнее внимание к нежелательным зонам.

Женщины с выступающим животом найдут своё спасение в шортах с завышенной талией и свободным кроем. Такие модели прячут недостатки и не сковывают движений.

Женщинам с широкими бёдрами подойдут шорты с заниженной талией. Они должны быть свободного кроя. Так получится визуально уменьшить бёдра.

Женщинам с выступающими ягодицами не нужно стесняться этого достоинства. Облегающие шорты с завышенной талией подчеркнут линии. Они создадут гармоничный образ, полный уверенности и красоты.

Шорты – универсальный предмет гардероба. С ними можно создать бесконечное количество образов. Самое главное при выборе и покупке – чувствовать себя уверенно. Пробуйте, экспериментируйте, подбирайте различные модели под своё настроение и случай. Не бойтесь быть яркими и неповторимыми!