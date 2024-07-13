Главный хит лета: десять моделей поло, которые легко заменят футболки

Спорт и «тихая роскошь» — два популярных сейчас стиля, а объединяет их как минимум одна актуальная вещь. Речь про поло, которые забрали пальму первенства у футболок после весенне-летних показов ведущих брендов.

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Первые поло появились почти 100 лет назад, но до сих пор не утихают споры: это футболка или рубашка? В пользу первой версии говорит короткий рукав, а на стороне второй выступают отложной воротничок и застежка на пуговицах. Впрочем, сегодня пуговицы — далеко не обязательный атрибут. Сняты ограничения и на использование разных материалов для пошива, хотя всем привычнее мягкий трикотаж. То же самое можно сказать и про силуэт — актуален и обтягивающий, и оверсайз. Вам что ближе?

Что касается цветовых решений, то любителям острых трендов стоит обратить внимание на главные оттенки теплого сезона: сливочное масло и алый. Присмотритесь также к моделям с контрастным кантом и в горизонтальную полоску. Такие тенниски легко стилизовать в спортивном образе — с шортами на завязках или белыми юбками. Однотонные модели больше подойдут для old money-стилистики, например, с белыми брюками клеш.