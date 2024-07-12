Трихолог объяснил, как ухаживать за выгоревшими на солнце волосами

Уход за выгоревшими на солнце волосами требует особого внимания и заботы, чтобы восстановить их здоровье и красоту. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог «СМ-Косметология» Виктория Ощепкова.

© unsplash

По ее словам, первый период времени нужно использовать преимущественно увлажняющие шампуни и кондиционеры (или средства для поврежденных волос).

«Выбирайте средства преимущественно бессульфатные, ведь пенящиеся компоненты могут подсушить волосы и кожу головы дополнительно; а также средства, содержащие увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, пантенол, масло авокадо или кокосовое масло. Они помогут вернуть волосам утраченные влагу и блеск», — посоветовала врач.



Кроме того, она посоветовала ввести в регулярный уход питательные маски для волос, которые содержат масла (аргановое, касторовое, кокосовое), витамины и протеины. Эти ингредиенты помогут восстановить структуру волос и улучшить их состояние.

«Рассмотрите возможность профессиональных уходовых процедур в салоне, направленных на восстановление кутикулы волос, которые будут действовать в дополнение к домашнему уходу, а значит, ускорят процесс реабилитации», — добавила специалист.



Важно избегать термического воздействия в периоде «реабилитации» после солнца. Ограничьте использование фена, плойки и утюжка. Если же нужно их использовать, обязательно наносите термозащитные средства.

Дополнительно можно стричь кончики волос каждые 6-8 недель, чтобы избавиться от секущихся кончиков и поддерживать здоровый вид волос. Избегайте агрессивных химических процедур: постарайтесь не проводить окрашивание или химическую завивку до полного восстановления волос.

Кроме того, по словам специалист, стоит включить в рацион продукты, богатые витаминами A, E, C и группы B, а также минералами (цинк, железо, кремний и прочие). При необходимости проконсультироваться с врачом о приеме витаминных добавок.