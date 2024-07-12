Три мифа о перманентном макияже, в которые вы еще верите

Вокруг перманентного макияжа сформировалось столько мифов, что многие отказываются от процедуры, опасаясь страшных последствий. Косметолог и броу-мастер Елена Пушкина развеяла самые популярные заблуждения о перманентном макияже, которые все это время могли вас смущать.

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Миф 1. Процедура очень болезненна

Если в прошлом десятилетии это утверждение и было реальностью, то современные технологии перманента позволяют проводить процедуру максимально комфортно для клиента. Елена:

«Лезвие не травмирует сосуды, хоть аппарат действует довольно глубоко под кожей».



Единственный момент — если вы знаете, что со дня на день у вас начнется менструация, поход к косметологу лучше отложить, иначе процедура действительно покажется довольно болезненной.

Миф 2. Перманентный макияж останется с вами на всю жизнь

Ужасы относительно того, что татуаж станет частью вас и никак от него не избавиться, довольно долго существовали в наших головах. Косметолог поясняет, что с татуировкой у татуажа довольно мало общего. Основа состава для перманента совершенно другая, кроме того, глубина ввода также отличается. Также нужно учитывать область: на бровях перманент продержится всего пару лет, губы «прослужат» чуть дольше — до 5 лет.

Миф 3. После перманента могут выпасть свои брови

Выбор грамотного мастера избавит вас от подобных осложнений после процедуры. Риск повреждения минимальный. Если же вы замечаете выпадение волосков еще до посещения мастера, вероятно, стоит пройти чекап на витаминные дефициты, и в этом случае повременить с процедурой перманента до полного восстановления.