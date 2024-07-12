Пляжные прически, которые не дадут зажариться в отпуске

В жару меньше всего хочется мудрить с прической — просто убрать волосы. Стилист Виктория Максимова подсказывает нам трендовые и самые варианты причесок для пляжа.

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Крабик

Заколки, которые были невероятно популярны в нашем детстве, получили второе дыхание этим летом. Стилист рекомендует выбирать крабики среднего и маленького размера для создания разнообразных вариантов причесок. Виктория:

«Можете взять три-четыре небольших крабика для более сложной прически на вечер, после пляжа».



Отпуск — самое время для стильных экспериментов.

Платок или косынка

Если не хочется использовать ободки или заколки, простой шелковый платок спасет ситуацию. Стилист:

«Вы не только создадите стильный образ, но и защитите голову от солнечных лучей».



Вы можете просто собрать волосы под косынку, а можете покреативить с узелками и завязать платок необычным образом.

Петелька

Пучок-петля — еще один трендовый вариант летней прически. Кстати, этот пучок будет уместен не только на отдыхе на пляже, но и в городе, и даже в офисе. Сделать такой пучок просто — высокий хвост складываете пополам, свободную часть волос обматываете вокруг основания хвоста и закрепляете тонкой резинкой. Прическа готова!

Разнообразные косички

На косы придется потратить чуть больше времени, однако прическа настолько удобная и «освежающая», что из-за нее стоит задержаться на пляж. В этом сезоне стилист советует приноровиться делать единичные объемные косы с прядями около лица.