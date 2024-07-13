Пляжная мода: тренды 2024

Лето в самом разгаре. В этом году оно выдалось особенно жарким, поэтому нет никого, кто бы не мечтал об отдыхе у воды. Плавать или загорать, красиво сидеть в тени под зонтиком или на террасе прибрежного ресторана - для всего этого нужен модный гардероб. Солнечные дни обычно заканчиваются быстро, так пусть о них останутся яркие воспоминания.

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В пляжной моде этим летом - флористика, фактурные ткани (особенно "жатые"), раздельные купальники с высокой талией, а также слитные модели, которые теперь носят не только дамы элегантного возраста. В тренде винтажный стиль и отсылы к стилистике пин-ап.

В связи с модой на одежду с открытыми плечами и ровный загар стали очень востребованы раздельные купальники с лифом-бандо (то есть без бретелек). Однако нужно помнить, что такая модель подойдет обладательницам не слишком большой груди, иначе купальник визуально не улучшит, а ухудшит фигуру. Бандо отлично сочетается с еще одним трендом - плавками с высокой талией. Этот фасон зрительно удлиняет ноги, скрадывая длину тела, но с одной оговоркой: нужно, чтобы у женщины была действительно выражена талия. Иначе вместо модницы "с формами" отдыхающие на пляже будут наблюдать явление Обеликса (наверняка все помнят комичный вид Жерара Депардье в этой роли). Если же дама является счастливой обладательницей и талии, и крупной груди, ей больше подойдет лиф фасона "балконет" (с твердыми чашками и широкими бретельками) или "халтер" (когда бретельки завязываются на шее).

Раньше молодые женщины избегали слитных купальников, так как считали, что в них тело не загорает, а поскольку животик подтянутый, то скрывать его нет причин. Сегодня у любой девушки в пляжной сумке два варианта: бикини и слитный, который укрепил свои позиции за несколько последних сезонов. Такие купальники могут иметь эффектные вырезы, лямку на одно плечо, корректирующие фигуру принты.

Неповторимый пляжный стиль помогут создать купальники, на которые разнообразные принты нанесены в рельефном варианте.

У мужчин все сдержаннее и традиционнее: длинные шорты - самая универсальная модель. Однако и здесь рекомендуется поэкспериментировать с принтами.

Купальники и плавки - конечно, основа пляжного гардероба, однако образ не сложится без соответствующей одежды. Приветствуется пижамный стиль, свободные платья-миди и туники, которые потеснили привычные парео и длинные пляжные "пеньюары".

Для вечернего отдыха, прогулок и ужина в ресторане на берегу предназначены эффектные платья, шорты и рубашки. Приветствуются нежные пастельные оттенки и непременный "летний белый".

Платье-сетка позволит создать пикантную "одежду русалки". Такая модель отлично смотрится вместе с купальниками, особенно ярких оттенков. Платье-рубашка – вообще неотъемлемый атрибут курортной моды. А платье в бельевом стиле подходит для романтичных вечерних прогулок. Его можно дополнить босоножками на танкетке, либо легкими кроссовками или сандалиями.

Не забывайте об аксессуарах и украшениях: они могут быть ярче и массивнее, чем те, что предназначены для города. Пляжная сумка-оверсайз хороша в плетеном или соломенном варианте. Можно выбрать и тканевый шоппер с оригинальным рисунком или надписью.

Можно ли, не зная трендов, выглядеть актуально? Вполне, если удачно подобрать базовый пляжный гардероб. Модель купальника может быть минималистичной и даже монохромной. Можно выбрать неброский color block или классический фасон, который уместен всегда. Но все же рекомендуем обратить внимание на принты: они станут модным акцентом в пляжном аутфите - стоит только оставить яркий верх от купальника и надеть однотонные шорты или юбку.