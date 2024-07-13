Как разнообразить привычный гардероб летом без особых трат: пять советов от дизайнера

Красивый летний гардероб — актуальная тема для любой девушки. Летом особенно хочется менять яркие наряды и примерять разнообразные образы. Вопреки расхожему мнению, это не всегда сопряжено с покупкой новых вещей и тратой большого количества денег. Как разнообразить обыденный гардероб, «Вечерняя Москва» узнала у дизайнера Сары Мегре.

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Проведите ревизию имеющихся вещей

По мнению эксперта, если вы давно не пересматривали содержимое своего гардероба, то есть смысл это сделать, потому что какие-то вещи могут быть актуальными и модными по сей день, но ввиду, например, спешки либо из-за перенасыщенности они были затеряны или забыты на полке.

"Либо другая крайность — вещи там действительно только занимают место, и самое время освободить от них гардероб. Считается, что если в течение года вы ни разу не надели вещь, смело и без сожаления можете от нее избавляться, так как вероятность, что вы снова ее наденете, очень низка", — отметила Мегре.



Откажитесь от темных цветов

Черный цвет, так же как и вся темная палитра, больше подходит для холодного времени года, лето же — время ярких цветов и сочных красок, считает дизайнер.

"Нет сомнений, что один из самых эффектных луков — тотал блэк. Черный цвет имеет очень много плюсов, но не обойтись и без минусов. Благодаря черному можно создать очень деловой, сдержанный и при этом эффектный стиль. Но также этот цвет часто выбирают люди с низкой самооценкой, он дает им возможность скрывать недостатки и не выделяться, а значит, быть незаметными. Учитывая эти обстоятельства, черный цвет и темную палитру лучше все-таки отложить для поздней осени или зимы", — посоветовала эксперт.



Добавьте вещи актуальной расцветки

Если база — это универсальные вещи, которые не теряют своей актуальности никогда, то последние тенденции и мода на оттенки — величина постоянно меняющаяся, подчеркнула Мегре.

"Добавляя в свой гардероб пару вещей или аксессуаров актуальных оттенков, вы всегда будете идти в ногу со временем, при этом вам не нужно обновлять весь гардероб, достаточно пользоваться базой и разбавлять ее вещами, которые актуальны здесь и сейчас", — отметила дизайнер.



Используйте аксессуары

По словам собеседницы «ВМ», разбавить привычный комплект одежды под силу и яркому аксессуару:

"Поиграйте с тем, что есть, или приобретите новые. Это может быть сумка, бижутерия, головной убор или ремень. Причем чем больше вариантов у вас будет, тем больше образов вы сможете освежить. Плюс такого метода в том, что купить аксессуар не то же самое, что обновить повседневный гардероб — это не только выгодно с экономической точки зрения, но и с точки зрения разнообразия выбора."



Обыграйте по-разному привычный образ

Можно попробовать миксовать вещи, которые никогда раньше не надевали вместе, порекомендовала дизайнер.