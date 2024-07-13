Российский дизайнер создал коллекцию одежды, на которой растет трава

Такой декор — не бутафория. Егор Хайбулин действительно проращивает зелень на предметах гардероба. Над авторской коллекцией FLORUM он работал несколько лет. В том числе потому, что нужно было тщательно подобрать подходящие растения и ткань. Да и сам процесс создания явно не из лёгких.

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Этой необычной коллекцией парень хотел показать, что с течением времени и одежда, и люди становятся частью природы, рассказал tomsk.mk.ru.

Абсолютно все модели он сшил сам — от футболки до свитера. Ткани использовал натуральные: например, хлопок, шёлк, атлас. Ну и декор натуральнее не бывает — субстраты ржи, пророщенные прямо в одежде. Никаких скрепляющих материалов вроде ниток и клея не использовалось.

Такие предметы гардеробатребуют тщательного ухода. Чтобы трава продолжила рост, нужно продолжать поддерживать влажность, добавлять жидкое удобрение и следить за уровнем освещённости.

«Это было самое трудное — подобрать и попробовать «высадить» растение на одежду. Я обратился в Биологический институт ТГУ, проконсультировался с ботаниками. Мы перебирали разные варианты – и обыкновенную газонную траву, и цветочные растения, но всё-таки остановились на злаках», — рассказал дизайнер.



Тем не менее следующую коллекцию он планирует украсить цветочными растениями.

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