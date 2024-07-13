Семь ошибок женщин после 40 лет, которые портят стиль

Эксперты перечислили самые частые модные ошибки после 40 лет, которых стоит избегать, сообщает издание Marieclaire.

Только длина макси

Специалисты уверены, что не стоит использовать исключительно длину макси, чтобы замаскировать недостатки фигуры. Платья и юбки этой длины сейчас действительно в тренде, однако они могут быть чуть выше колена – это смотрится гораздо элегантнее.

Темные оттенки

Если вам исполнилось 40 лет, это не значит, что нужно забывать о ярких цветах в гардеробе. Эксперты советуют найти для себя те оттенки, которые выгодно подчеркнут тон кожи, волос и глаз.

Пестрые принты

Если некоторые женщины используют только темные цвета, то другие, наоборот, пытаются выглядеть моложе за счет пестроты. Все должно быть в меру – это касается и рисунков на одежде. Следует выбрать только одну вещь с принтом и комбинировать ее со спокойной обувью и базовыми предметами гардероба.

Вещи оверсайз

Если переборщить с вещами свободного кроя, то из-за этого в образе полностью потеряется фигура и силуэт. Тут действует то же правило, что с и принтами: выбирайте одну вещь оверсайз, например, рубашку или кардиган, и сочетайте ее с джинсами или прямыми брюками.

Длина мини

Возраст после 40 лет вовсе не говорит о необходимости запрета на короткие платья и юбки. Но и тут нужно знать меру, ведь экстремально короткая длина выглядит неуместно. Эксперты уверены, что женственность лучше подчеркнуть за счет вещей до середины колена.

Брюки и джинсы с низкой посадкой

Такие вещи недавно вновь стали трендом, но если у вас есть недостатки фигуры, то лучше сделать выбор в пользу высокой посадки.

Стразы, кружева и рюши

Чрезмерные украшения выглядят неуместно в гардеробе серьезной девушки, поэтому специалисты в области моды рекомендуют задуматься о более эффектных и элегантных вещах. Любую девушку украсят минималистичные предметы гардероба из качественных материалов и классические тона.