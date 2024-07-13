Визажист перечислил оттенки помад, которые делаю ваш образ дешевым

Оттенки помады, которые всегда дешевят образ
Далеко не все сочные оттенки помад делают ваш образ свежим. Визажист Ольга Филистова подсказывает, какие цвета помад и блесков лучше отложить в сторону, если не хотите моментально удешевить образ.
Насыщенный сливовый
Несколько лет назад сливовый и вишневый оттенки были в невероятном тренде. Однако в большинстве случаев такие темные оттенки, особенно с фиолетовым подтоном, делают образ слишком тяжелым и уж точно не приближает вас к old money. Ольга:
«Если вы обожаете сливовый оттенок, выбирайте полупрозрачный блеск. Он не будет создавать такого тяжелого эффекта и не превратит вас в героиню фильма Тима Бертона».
Дерзкий розовый
Светлые и яркие оттенки розового стоит с осторожностью использовать и в нейл-дизайне, что уж говорить о макияже. Наш эксперт предупреждает — опаснее всего матовый розовый. Ольга:
«Матовый финиш создает ненужную плотность цвета, такой розовый в принципе никому не идет, подчеркивая все несовершенства кожи».
Заменить яркий розовый можно фуксией, которая снова в тренде этим летом.
Морковный
Опасный оттенок, который подчеркивает покраснения, морщинки, плохой цвет лица и визуально желтит зубы. Морковный и в принципе оранжевый оттенок в макияже легко заменяет красный, который всегда можно подобрать к вашему образу и типу внешности.