Визажист перечислил оттенки помад, которые делаю ваш образ дешевым

Далеко не все сочные оттенки помад делают ваш образ свежим. Визажист Ольга Филистова подсказывает, какие цвета помад и блесков лучше отложить в сторону, если не хотите моментально удешевить образ.

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Насыщенный сливовый

Несколько лет назад сливовый и вишневый оттенки были в невероятном тренде. Однако в большинстве случаев такие темные оттенки, особенно с фиолетовым подтоном, делают образ слишком тяжелым и уж точно не приближает вас к old money. Ольга:

«Если вы обожаете сливовый оттенок, выбирайте полупрозрачный блеск. Он не будет создавать такого тяжелого эффекта и не превратит вас в героиню фильма Тима Бертона».



Дерзкий розовый

Светлые и яркие оттенки розового стоит с осторожностью использовать и в нейл-дизайне, что уж говорить о макияже. Наш эксперт предупреждает — опаснее всего матовый розовый. Ольга:

«Матовый финиш создает ненужную плотность цвета, такой розовый в принципе никому не идет, подчеркивая все несовершенства кожи».



Заменить яркий розовый можно фуксией, которая снова в тренде этим летом.

Морковный

Опасный оттенок, который подчеркивает покраснения, морщинки, плохой цвет лица и визуально желтит зубы. Морковный и в принципе оранжевый оттенок в макияже легко заменяет красный, который всегда можно подобрать к вашему образу и типу внешности.