Семь идей маникюра для загорелой кожи
Специалисты рассказали, как выгодно подчеркнуть кожу с загаром с помощью маникюра, пишет издание Marieclaire.
Трюк достаточно прост: необходимо выбрать цвет лака таким образом, чтобы он создавал контраст и оттенял тон кожи.
Нежно-розовый лак
Такой маникюр визуально делает ногти более длинными, а также подчеркивает загар. Избегайте явно розового цвета и бежевого тона – лучше выбрать именно нежный оттенок. Его можно дополнить разнообразными нейл-артами.
Голубой цвет
Это один из наиболее популярных цветов для маникюра на лето. Он хорошо подойдет к образу на выпускной, его легко сочетать с разными дизайнами, а также он очень красиво оттеняет кожу.
Специалисты советуют попробовать узор в технике negative space, который означает нанесение рисунка поверх базы. Кроме того, можно использовать жемчужную втирку на небесно-голубой лак.
Маникюр с цветом матчи
Данный оттенок очень сочный и свежий, поэтому станет прекрасным выбором для лета и загорелой кожи. С ним хорошо сочетаются рисунки сиреневого, желтого и розового цвета.
Желтый цвет
К загару подойдут как нежно-желтый, так и насыщенный или сливочный цвет. На нем интересно смотрятся жемчужная втирка или небольшие абстрактные полосы.
Желтый френч
Смело выбирайте любой цвет из желтой палитры и дополняйте его узорами в виде ягод, фруктов или цветов.
Лимонный маникюр
Специалисты предлагают идею маникюра с рисунками лимонов для поклонниц минималистичных дизайнов. Попросите мастера нарисовать один или несколько лимонов поверх молочной или полупрозрачной базы.
Дизайн в сине-белых цветах
Основой является сочетание белых и синих оттенков, прекрасно подходящих для отпуска на море. С их помощью можно создать различные узоры или даже френч. Рисунки хорошо выглядят как на всех пальцах, так и только на нескольких, если вы не любите чрезмерно вычурный дизайн.