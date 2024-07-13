Семь идей маникюра для загорелой кожи

Специалисты рассказали, как выгодно подчеркнуть кожу с загаром с помощью маникюра, пишет издание Marieclaire.

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Трюк достаточно прост: необходимо выбрать цвет лака таким образом, чтобы он создавал контраст и оттенял тон кожи.

Нежно-розовый лак

Такой маникюр визуально делает ногти более длинными, а также подчеркивает загар. Избегайте явно розового цвета и бежевого тона – лучше выбрать именно нежный оттенок. Его можно дополнить разнообразными нейл-артами.

Голубой цвет

Это один из наиболее популярных цветов для маникюра на лето. Он хорошо подойдет к образу на выпускной, его легко сочетать с разными дизайнами, а также он очень красиво оттеняет кожу.

Специалисты советуют попробовать узор в технике negative space, который означает нанесение рисунка поверх базы. Кроме того, можно использовать жемчужную втирку на небесно-голубой лак.

Маникюр с цветом матчи

Данный оттенок очень сочный и свежий, поэтому станет прекрасным выбором для лета и загорелой кожи. С ним хорошо сочетаются рисунки сиреневого, желтого и розового цвета.

Желтый цвет

К загару подойдут как нежно-желтый, так и насыщенный или сливочный цвет. На нем интересно смотрятся жемчужная втирка или небольшие абстрактные полосы.

Желтый френч

Смело выбирайте любой цвет из желтой палитры и дополняйте его узорами в виде ягод, фруктов или цветов.

Лимонный маникюр

Специалисты предлагают идею маникюра с рисунками лимонов для поклонниц минималистичных дизайнов. Попросите мастера нарисовать один или несколько лимонов поверх молочной или полупрозрачной базы.

Дизайн в сине-белых цветах

Основой является сочетание белых и синих оттенков, прекрасно подходящих для отпуска на море. С их помощью можно создать различные узоры или даже френч. Рисунки хорошо выглядят как на всех пальцах, так и только на нескольких, если вы не любите чрезмерно вычурный дизайн.