Джорджио Армани 90 лет: его культовые образы и цитаты о моде

В июле знаменитому итальянскому дизайнеру исполнилось 90 лет.

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Когда главная героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу видит мистера Бига на ступенях одной из манхэттенских церквей, она отмечает, что «в воскресенье он одет в Armani». Выглядит галантно, безупречно и соблазнительно, толкая Кэрри на отчаянное кокетство перед изумлённым взором своей матери. В этом и заключается сила знаменитого костюма от Georgio Armani.

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Наследие дизайнера всегда было связано с тейлорингом или высшим мастерством индивидуального пошива. В 80-х Армани предложил альтернативу угловатому, с гипертрофированной маскулинностью костюму, популярному в это десятилетие. Затем в 90-х он упростил раздутый силуэт, предложив просторные, но утончённые модели, сочетающие лён и шёлк, до сих пор господствующие на подиумах и красных дорожках.

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За девять десятилетий так и не получивший высшего образования в сфере создания одежды Джорджио Армани проделал путь от скромного оформителя витрин до итальянского мастодонта в сфере высокой моды, словив несколько фееричных моментов между этими пунктами. От Джулии Робертс, поправшей в 1990-м каноны появлением в мужском костюме на церемонии «Золотого глобуса» до «живой» ретроспективы в нью-йоркском Музее Гуггенхайма, Армани оставил несравнимый отпечаток на моде. Его стиль отличается минимализмом, четкими линиями, струящимися силуэтами и нейтральной цветовой гаммой – всем тем, что так любят в концепции «тихая роскошь», и что модельер практиковал десятилетиями до того, как тренд расцвёл в последние годы.

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Но, как сказал однажды сам Джорджио: «Важно не впадать в ностальгию». Но отмечая его 90-й день рождения, вспомним о знаменитых образах и мудрых изречениях знаменитого дизайнера о моде, творчестве, жизни.

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«Чтобы создать что-то исключительное, ваше мышление должно быть неустанно сосредоточено на мельчайших деталях.»

«Разница между стилем и модой заключается в качестве.»

«Позвольте себе признать в простоте элегантность.»

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«Оставайтесь верными себе и своей философии. Изменения перед лицом невзгод, на самом деле, уменьшают ваш авторитет в глазах клиентов.»

«Духи – это больше, чем экстракт, это выражение абстракции. Для меня, запах – это мистика.»

«Индивидуальный стиль – это правильный баланс самосознания, осведомлённости о сильных сторонах и умения развивать личность.»

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«Я люблю то, что хорошо стареет - то, что не датируется, что выдерживает испытание временем и становится живым примером самого лучшего.»

«Женщина всегда должна одеваться так, чтобы её запомнили, а не просто заметили.»

«Элегантность не бросается в глаза, она остаётся в памяти.»

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«Суть стиля – это простой способ сказать что-то сложное.»

«Устраните всё ненужное.»

«Я верю, что стиль – это единственная и настоящая роскошь, то, о чём мечтают.»

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«Я считаю, что каждый в любом возрасте имеет право влюбиться. Но в жизни вы должны научиться контролировать свои эмоции. Вы должны знать о самодисциплине.»

«Для меня было бы сложно что-то делать по-другому, повторяя за кем-то.»

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«Любой, кто увлечён своим делом, имеет больше шансов на общение с подрастающими поколениями, чем те, кто просто следует переходным тенденциям. По крайней мере, их работа имеет отличительный характер, и на это реагируют люди, по моему мнению.»

«От элитарности роскоши к демократии красоты.»

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«Настаивайте на комфорте без компромисса.»

«Я верю, что моя одежда может дать людям лучшее представление о самих себе – то, что подарит им ощущение уверенности и счастья.»

«Я отдаю должное современной женственности - неотразимому сочетанию изящества, силы и независимого духа.»

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