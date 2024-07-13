Звезда «Триггера» впервые за долгое время кардинально сменила имидж

Звезда сериала «Триггер», актриса Ирина Старшенбаум впервые за долгое время кардинально сменила имидж. Результатом она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Старшенбаум решилась осветлить волосы и немного изменить форму прически. На фото она позировала в мини-юбке и рубашке. Образ дополнили сумка и замшевые босоножки.

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Ирина Старшенбаум состояла в отношения с Александром Петровым. Они начали роман в 2015 году. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2020 года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов».

Ирина Старшенбаум — одна из самых известных российских актрис. В недавнем фильме «Триггер» она сыграла главную роль — возлюбленную Артема Стрелецкого, психолога Майю. По сюжету они живут на берегу моря, а Майя помогает главному герою разрешить его проблемы и триггеры. Во время сеансов между ними вспыхивают чувства, поэтому в фильме немало откровенных сцен.