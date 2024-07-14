Почему сейчас так стали популярны натуральные ткани?

Люди заботятся не только о том, чтобы одежда была комфортной.

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Сейчас принято говорить, что в моде натуральность. Это касается и материалов из которых шьют одежду. А ведь когда-то были совсем другие времена. В 80-е годы мода на искусственные ткани достигла своего пика. Однако вскоре последовал закат. Люди, которые носили вещи из полиэстера стали ассоциироваться со слепотой к моде, отсутствием эстетического вкуса и пластиковой жизнью.

Сейчас мы видим, что бренды стараются подчеркивать то, из какой ткани они создают одежду. Так, например, бренд HASS, кстати, с 20-ти летней историей, еще в начале своего пути сделал ставку на натуральность. Поначалу отшивали лишь летние коллекции. Они были выполнены изо льна, а затем уже стали появляться модели из крапивы рами. В конце нулевых было принято решение расширить коллекции и изменить вектор направления — над новыми коллекциями стало работать несколько профессиональных дизайнеров. Ассортимент начал расширяться: появилась зимняя коллекция, джинсы и демисезонные позиции.

Сейчас бренд радует разными моделями одежды, которые шьют изо льна, хлопка, крапива рами, шелка и шерсти.