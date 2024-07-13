Солнечный круг: какие бывают средства для SPF

При всем своем ласковом нраве летнее солнце может и навредить. Избежать натянутых отношений помогут средства защиты с SPF.

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Раз речь зашла о солнечных ваннах, напомним, что защита от ультрафиолета нужна не только на пляже, но и в городе. УФ лучи вызывают преждевременное старение кожи и появление пигментных пятен. Вряд ли вы хотите видеть их на плечах и в зоне декольте. Поэтому, если вам предстоит провести некоторое время на улице, особенно в период с одиннадцати до шестнадцати часов, стоит нанести на открытые участки кожи солнцезащитное средство.

SPF фильтры в них делятся на два типа: физические (минеральные) и химические. Первые содержат оксид цинка и диоксид титана. По принципу зеркала они отражают лучи от кожи. Химические же поглощают УФ излучение и нейтрализуют его. Санскрины обычно включают несколько фильтров, но лучше, чтобы их было не слишком много. Оптимальное количество — три-­четыре.

Следующим этапом важно определиться с текстурой санскрина. Для лица самая комфортная — флюид, для тела — молочко или спрей. Стик же пригодится для выступающих и особенно уязвимых участков лица (нос) и тела (кисти рук и подъем стопы).

Перед сном не забудьте тщательно смыть солнцезащитное средство, особенно с лица, поскольку его водостойкая текстура может забивать поры и приводить к воспалениям и акне. Используйте метод двой­ного очищения: первый этап — гидрофильное масло, второй — умывание пенкой или гелем.