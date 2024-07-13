Назван неожиданный плюс кожи с акне

Эксперты раскрыли преимущество жирной кожи, склонной к появлению прыщей, о котором редко говорят, сообщает издание The Voice.

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Проблемная кожа бывает не только у подростков, но и у людей, у которых переходный период остался давно позади.

Главное преимущество заключается в том, что обладательницы такого типа кожи гораздо позже сталкиваются с первыми возрастными изменениями. Это связано с тем, что жирная кожа менее склонна к обезвоживанию. Кроме того, она толще по своей структуре, поэтому дольше выглядит молодой, а ранняя потеря упругости ей не грозит.

Те, у кого кожа склонна к акне, все же чаще замечают у себя расширенные поры и воспаления, но при правильном уходе эти минусы можно нивелировать.