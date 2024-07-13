Эмма Коррин надела на себя все пояса, которые только можно представить

Эмма Коррин появилась в Лондоне в очередном необычном наряде от Schiaparelli, попутно рекламируя свой новый фильм. Во время пресс-тура ленты «Дэдпул и Росомаха» актриса не перестаёт радовать поклонников высокой моды. И последний образ может стать самым смелым!

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11 июля звезда «Короны» появилась в Лондоне в рискованном образе, который включал в себя всё, кроме рубашки. Эмма надела на голое тело кожаную куртку Schiaparelli с отложенным воротом и корсет, украшенные множеством пряжек. Наряд дополнили мешковатые брюки, подпоясанные ещё одним ремнем, остроносые туфли и украшения от Cartier, сочетающиеся со всей фурнитурой.

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Эмма Коррин на премьере фильма «Дэдпул и Росомаха» в Лондоне, 2024

Макияж Коррин был немного приглушённым: она выбрала нейтральный дымчатый оттенок для глаз, сиреневую помаду и стрижку пикси, уложенную гелем. Актриса переплюнула супергероев!