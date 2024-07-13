«Будет бум»: стилист назвал новую трендовую модель кроссовок

Стилист Анастасии Решетовой Алеко Надирян назвал новую трендовую модель кроссовок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Поговаривают, что следующий бум кроссовок — Adidas SL72. По крайней мере, именно их часто показывает в образах Белла Хадид. По статистике объем рынка инфлюенс-маркетинга прошлого года — $21 млрд. Так что, скорее всего, эта коллаба точно даст импульс для новой волны трендов. Пожалуйста, относитесь с особой внимательностью к трендам: мода проходит, стиль остается», — написал он.



Накануне Алеко Надирян назвал таким трендом одежду со знаками зодиака. Он заявил, что по тематическим атрибутам можно предугадать характер человека.

«Принт на футболке или тематические украшения сразу подскажут, с кем имеем дело: со строгой Девой или вечно оптимистичным Стрельцом», — поделился стилист.



Надирян также давал фешн-советы для летних образов. К примеру, стилист уточнил, что при подборе аутфита на пляж стоит не забывать о полотенце. Также он посоветовал не бояться сочетать несочетаемое этим летом — надевать кепку в элегантный образ, а косынку в спорт-шик. Стилист уточнил, что головные уборы вошли в перечень базовых аксессуаров из-за сильного солнца.