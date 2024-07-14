Модель Лена Перминова выложила фото в купальнике

Жена миллиардера Александра Лебедева, модель Лена Перминова в купальнике показала ягодицы с «исчезнувшим» целлюлитом. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Лена Перминова позировала в коричневом слитном купальнике. Перед камерой она демонстрировала подкаченные ягодицы без целлюлита. Подписчики сразу спросили, как она избавилась от него. Перминова заявила, что придерживалась новой строгой диеты.

Блогер говорила, что практически всю жизнь дисциплинированно занимается спортом. По словам супруги Лебедева, ее сильно мотивирует отражение в зеркале, поэтому она не поддается на «сиюминутные» слабости. Звезда также следит за питанием, водным балансом и состоянием кожи, «инвестируя в старость».

Знаменитость родила четверых детей от бизнесмена: они воспитывают 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Лебедев на 27 лет старше своей возлюбленной. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались. После последней крупной ссоры миллиардер вернулся к модели, только когда узнал о ее четвертой беременности.

Ранее Лена Перминова снялась в стрингах без бюстгальтера в турецком хаммаме.