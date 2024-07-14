Летние ароматы: как духи могут стать проблемой

Летом тема выбора и применения ароматов становится особенно актуальной. Поэтому в конце июня мы вместе с парфюмером Мариной Алексеевой во дворике Городского музея "Искусство Омска" презентовали совместный проект "Искусство на теле 2.0: сюжетная парфюмерия".

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Духи - это деликатный аксессуар, который способен как украсить наш день, так и испортить его. Правильно подобранный аромат поднимает настроение, дополняет образ и создаёт особое впечатление. Но неудачный выбор или излишне интенсивное использование духов может привести к обратному эффекту и даже вызвать дискомфорт у окружающих. Мы решили ещё раз пообщаться с омским парфюмером, чтобы выяснить все нюансы нанесения ароматов в жаркий период и разобраться, чем отличаются зимние композиции от летних.

Тёплое время года предъявляет особые требования к парфюмерным композициям - они должны быть лёгкими, свежими и стойкими. Считается, что цитрусовые ароматы с тонкими водными нотками относятся к летним, а насыщенные восточные ароматы с густыми пряными оттенками - к зимним. На самом деле всё индивидуально.

- Самое важное - чтобы вам нравился ваш парфюм вне зависимости от сезона. В жаркую и сухую погоду, особенно на открытом воздухе, запах выветривается гораздо быстрее, чем в прохладные и влажные периоды. Поэтому я часто замечаю, что летом люди, любящие яркие шлейфы, выбирают ароматы, которые обычно ассоциируются с зимой и вечером, - рассказала Марина Алексеева.



Действительно, в жаркую погоду хочется ощущать на себе ненавязчивое благоухание, которое не будет приторным или удушающим. Марина классифицирует ароматы по их составу: сладкие, кислые, пряные или древесные. Она не ограничивает время и место, когда и где можно их носить.

- Есть один аромат, который я отнесла бы к самым популярным в летний сезон. Это довольно уникальный парфюм, относящийся к цветочным, но не традиционным в нашем понимании - сладким, тяжёлым с восточными нотами, а лёгкий, влажный, речной. Он посвящён богине рек Йемандже и носит её имя. Второй лёгкий летний парфюм, который недавно составил ей достойную пару, - "Фригг" из моей скандинавской серии - свежий воздух, белые облака, прохладный ветерок. Немного цветочной сладости и освежающая мята, - поделилась парфюмер.



Одно из удивительных свойств духов - это способность звучать по-разному в разное время суток. Всё зависит от того, когда вы нанесли аромат на кожу. А натуральные смеси могут менять свой запах в зависимости от погоды или вашего настроения. Несмотря на эти изменения, многим хочется, чтобы любимый аромат сопровождал нас в течение всего дня. Для этого есть несколько рекомендаций.

- Самый практичный и работающий всегда совет, который я могу дать для сохранения длительности звучания ароматов, - наносите их на хорошо увлажнённую кожу. Используйте флаконы-распылители, тогда ваш парфюм коснётся и кожи, и волос, и одежды и будет сидеть максимально долго и объёмно. А ещё есть маленький секрет: долго и ярко парфюм сидит на деревянных или кожаных украшениях. И не бойтесь по чуть-чуть обновлять аромат в течение дня, - отмечает Марина.



Парфюм - очень личный аксессуар, который способен передавать настроение, индивидуальность и даже харизму человека. Но при неправильном использовании духи могут стать источником дискомфорта для окружающих. Некоторые люди, словно "выливая на себя весь флакон", создают вокруг себя настолько плотное ароматное облако, что это становится просто невыносимо.

- К сожалению, у нас пока не очень развита культура использования парфюмерии. Важно, чтобы люди понимали: все насыщенные и яркие ароматы подходят для холодного времени года или для особых мероприятий, но не для повседневного использования и работы. Например, в ресторане, театре или на вечеринке можно использовать более интенсивные духи, но даже в таких случаях стоит помнить о правиле "полпшика". Если вы придёте в магазин в шлейфе восточного аромата, то у кого-то из посетителей может закружиться голова, - добавила наша героиня.



Когда мы постоянно находимся рядом с одним и тем же ароматом, наше обоняние адаптируется и перестаёт его воспринимать. Это защитная реакция организма, призванная уберечь нас от постоянного воздействия одних и тех же запахов. Неспособность ощущать свои духи - вполне естественное явление, но окружающие их хорошо чувствуют. Поэтому вам необязательно наносить на себя ещё больше духов, чтобы не быть объектом ненависти.

Чтобы аромат не был слишком тяжёлым для летнего времени, парфюмер рекомендует избегать духов с пометкой "шлейфовые". Обычно довольно насыщенным запахом обладают духи с восточными нотами, но в то же время роза и иланг-иланг могут создавать разные настроения: как "женственной неженки", так и "убойной стервы". Всё зависит от того, в какой пропорции они сочетаются.

Если говорить о более тяжёлых нотах, таких как "кожаные" (запах готовых изделий из этого материала, к примеру, курток, перчаток, сумок) и "животные" (аромат различных продуктов жизнедеятельности животных), то эти запахи очень яркие и больше подходят для особых случаев. Однако даже табак может иметь приятный и нежный аромат.

Всё-таки лето - это пора, когда наша жизнь наполняется особым очарованием. Тёплые месяцы приносят с собой и особые бытовые запахи, которые также становятся неотъемлемой частью этого приятного сезона. Пожалуй, многие из нас невольно ассоциируют лето с пьянящим ароматом только что скошенной травы или свежей выпечки из открытого окна ближайшей пекарни.

- Для меня всегда по-особенному пахнет раннее летнее утро, наверное, это даже и не совсем запах сам по себе, а комплекс ощущений: свет, цвет, звуки. На природе утро всегда великолепно, даже и не надо, наверное, объяснять почему. А в городе... Воздух свежее, чище, увлажнённее, улицы успели за ночь отдохнуть от шума, автомобилей, жары... Есть ещё отголоски ночной прохлады, ярче пахнет зелень деревьев, - отмечает Марина Алексеева.



Хотя лето наполнено разнообразными приятными ароматами, нам всё же нужен особый "эликсир", который задавал бы настроение каждому нашему дню. Так, в прошлом году мы вместе с Мариной Алексеевой фантазировали на тему ароматов и представляли, чем могли бы пахнуть герои мифов и легенд. Для эксперимента были отобраны наиболее интересные персонажи. Нашлось место для представителей скандинавской, египетской, греческой и славянской мифологии.

Создание идеального аромата в натуральной парфюмерии - это кропотливый процесс, требующий времени и особого подхода. В отличие от синтетических ароматов, которые можно получить практически мгновенно, натуральные нуждаются в длительном периоде настаивания и созревания. Это необходимо для того, чтобы ингредиенты гармонично соединились, раскрыли свои нюансы и создали тот самый неповторимый, завораживающий аромат.

Именно поэтому спустя только семь месяцев мы провели презентацию духов с божественными названиями "Тор" и "Лилит", созданных на основе нашего материала. Мероприятие привлекло внимание многих людей, которые проявили интерес к парфюмерному искусству. Гости задавали вопросы, чтобы лучше понять этот таинственный и увлекательный процесс.

- Я могу говорить о парфюмерии бесконечно, как влюблённая и восторженная дурочка, но порой не могу дать чёткого ответа. Но меня неизменно подкупает интерес к моему ремеслу и искренние лица в разговоре. Аудитория подобралась очень душевная. Я была в полном восторге, когда люди подходили после лекции и благодарили меня. Было интересно слушать. Клёво было, как народ друг друга "обнюхивал" со словами: "Смотри, как на мне звучит", - вспоминает парфюмер.



Хотя летние ароматы не так заметны, как яркие краски природы, но они создают особую атмосферу тепла и уюта. Благодаря им даже повседневные бытовые дела становятся приятными и радостными. Главное - не переборщить!