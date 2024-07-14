Кадышева впервые вышла в свет после слухов о пластике

Народная артистка России Надежда Кадышева в последнее время редко выходит в свет и выступает с концертами. Накануне солистка ансамбля «Золотое кольцо» приняла участие в фестивале VK Fest 2024 в Москве. Вместе с певицей на сцене выступил и ее сын и концертный директор — 40-летний Григорий Костюк, пишет The Voice и публикует кадры с мероприятия.

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Надежда Кадышева вместе с сыном исполнили на фестивале песню «Плывет веночек», которая в последнее время стала популярной в Сети. Певица активно двигалась на сцене — она много танцевала и передавала привет зрителям.

Для мероприятия артистка выбрала пышное розовое платье в пол, расшитое стразами. Дополнили образ объемные цветы на подоле наряда, а также массивный головной убор и ожерелье на шее. Григорий Костюк надел костюм лавандового цвета и шляпу.

Недавно в Сети появилась информация о том, что Надежда Кадышева сделала дорогостоящую пластическую операцию. Пластический хирург, кандидат медицинских наук Вячеслав Балкизов в эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» предположил, что певица сделала подтяжку лица и блефаропластику и отдала за хирургическое вмешательство более миллиона рублей. Эксперт отметил, что операции «явно сделаны на высоком профессиональном уровне».

Ранее сообщалось о том, что представитель Надежды Кадышевой рассказал о благосостоянии артистки.