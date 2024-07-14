Смирнов: в городе Суджа после атаки ВСУ загорелась телевизионная вышка

В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет", — говорится в сообщении. До этого ВСУ атаковали Суджанскую районную больницу Курской области. В результате этого была существенно повреждена кровля, а также внутренние помещения. Спустя несколько дней стационар вновь заработал. 12 июля ВСУ попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС с помощью дрона. Беспилотник, несший на борту взрывчатку, сбили в нескольких километрах от атомной электростанции. Информации о пострадавших нет.