Летняя одежда: какую выбрать, цвета, ткани для защиты от солнца

Рассказываем, на какие параметры изделия нужно ещё обращать внимание.

В жаркие дни многие предпочитают носить светлую одежду. Действительно ли цвет вещей помогает пережить высокие температуры окружающей среды, выясняем с экспертом.

«Когда на улице жарко, важно, чтобы тело не подвергалось перегреванию. Известно, что организм охлаждается через испарение пота с поверхности кожи. Именно поэтому одежда должна легко пропускать воздух и влагу». Светлана Каневская,



доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине

Правда ли летом нужно носить белую одежду?

«Когда на улице жарко, важно, чтобы тело не подвергалось перегреванию. Известно, что организм охлаждается через испарение пота с поверхности кожи. Именно поэтому одежда должна легко пропускать воздух и влагу».



Белая одежда отражает тепло и солнечный свет, помогая поддерживать низкую температуру тела. Между тем одежда тёмных оттенков имеет противоположный эффект — она поглощает ультрафиолетовое излучение солнца.

Исследователи в Японии провели эксперимент с целью выяснить, какого цвета одежда меньше нагревается от солнечных лучей. Несколько рубашек поло разных цветов были оставлены на улице в жару. Результаты показали, что тёмные изделия становились значительно теплее светлых даже после относительно короткого времени нахождения под солнцем. Самыми лучшими оттенками для лета учёные отметили белые, жёлтые, серые, красные, синие и зелёные.

Конечно, выбор одежды — это также вопрос личных предпочтений и стиля. Некоторые люди предпочитают яркие или тёмные цвета независимо от погоды. Важно найти в этом случае баланс.

На что ещё обратить внимание при выборе одежды в жару?

Важно помнить, что комфорт и защита от жары зависят не только от цвета одежды.

При высоких температурах избегайте обтягивающей одежды, поскольку она плохо проветривается на воздухе, что затрудняет испарение пота с кожи и создаёт риск перегрева. Исключением являются спортивные ткани, которые разработаны по специальным технологиям для лёгкого отвода пота при интенсивных тренировках.

Ищите одежду с этикеткой «отводит влагу» или «быстросохнущее изделие».

Также не следует оголяться в жару слишком сильно. Одежда защищает тело от палящего солнца. Для этого хорошо подходят вещи из натуральных тканей, таких как хлопок или лён. Эти материалы «дышат», то есть позволяют воздуху циркулировать и способствуют испарению пота, что помогает охладить тело. Такая одежда не только комфортна для тела, но и защищает кожу от солнечных ожогов.

Что насчёт обуви?

В жаркую погоду кожа ног тоже должна свободно «дышать». Открытая обувь, которую легко надевать и снимать, — лучший вариант для лета.

Также внимание следует уделять выбору материала — кожа или хлопок хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Как и в случае с одеждой, в летний зной стоит выбирать обувь светлых оттенков.

Избегайте тяжёлой, плотно закрытой обуви, так как она может вызвать перегрев, дискомфорт, потоотделение и, как следствие, привести к неприятному запаху.

Важные аксессуары в жару

При палящем солнце нельзя забывать о защите головы. Отличным вариантом станут широкополые шляпы, которые закрывают также лицо и плечи.

При ярком свете важны и солнцезащитные очки. Они помогут защитить глаза от ультрафиолетового излучения.