Лето без бюстгальтера: о чем важно помнить, заботясь о комфорте в жару

Когда наступают жаркие дни, у многих из нас, наверное, руки чешутся (в буквальном смысле) отпустить себя на волю — то есть снять этот осточертевший бюстгальтер, под которым потеет и чешется. Но что делать, если вы, как и многие другие женщины, чувствуете себя совершенно голой без своих чашечек? Мы вас понимаем! Вот какие могут быть способы решения проблемы.

Заклейте соски

Это чуть ли не основная причина, почему многие стесняются надевать одежду без лифчика: окружающие что-то там не то себе подумают, если у вас будут торчать соски. «Вообще, хорошо помнить, что люди всегда будут думать что-то не то, но вы можете купить специальные незаметные накладки. В крайнем случае, можно обойтись большим пластырем», — объясняет стилист Алина Лобанова.

Выберите более плотную ткань

Избавляет от необходимости использовать накладки на соски, но при этом обеспечивает определенную поддержку вашей груди (в том числе, эмоциональную). «Можно использовать однотонный трикотаж, но полоска или любой другой принт тоже будут очень хороши)», — говорит Алина.

Наденьте просто жакет (например, из льна)

Жакет, под которым ничего нет, — это так шикарно и красиво. И довольно удобно в жару. Проверьте, чтобы верхняя пуговица плотно застегивалась и не вела себя, как ей вздумается. Или есть неиллюзорный риск показать миру больше, чем вы планировали.

Подберите хорошую майку

Обычные майки из трикотажа смотрятся очень сексуально. И не демонстрируют больше, чем вам хочется. «Вырез может быть любым, высоким или низким, а вот проймы должны быть достаточно глубокими, чтобы не морщинить в подмышках», — подсказывает стилист.

Используйте одежду с оборкой на груди

Вполне рабочий вариант — подобрать блузку с оборкой на стратегически важной части, чтобы ничего не просвечивало и не слишком привлекало к себе внимание. Лучше всего для жары модели из тонкого хлопка, вискозы, шелка или бамбука.