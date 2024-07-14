Беременная Сати Казанова в платье цвета неба восхитила фанатов на VK Fest

Певица Сати Казанова, ожидающая первенца, появилась на фестивале VK Fest в Москве и удивила публику своим нарядом. Артистка выбрала для выхода в свет длинное платье небесно-голубого цвета, которое выгодно подчеркнуло ее округлившийся живот, передает корреспондент NEWS.ru.

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Жарко, очень жарко, — сказала певица.



В разговоре с ведущей VK Fest Аллой Михеевой Казанова призналась, что ее первенец появится на свет через три месяца.

41-летняя певица Сати Казанова собирается впервые стать мамой. 7 июня она призналась подписчикам, что ждет ребенка. Певица опубликовала фото с округлившимся животом в социальной сети, и в подписи к нему отметила, что беременность — это «вымоленное чудо». Экс-солистка группы «Фабрика» попросила поклонников пожелать ей здоровья и сил.

Ранее Казанова заявила, что лично отменила свой концерт после трагедии в «Крокус Сити Холле», а от организаторов потребовала вернуть деньги за аренду. Артистка назвала клеветой слова сотрудников площадки о том, что она настаивала на выступлении.

5 июня стало известно, что Казанова требует больше полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле». Концерт артистки должен был состояться в клубе 24 марта.