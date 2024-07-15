Певица Сиара продемонстрировала результат похудения после беременности

Ради выступлений на сцене обладательница премии «Грэмми» села на диету. В декабре прошлого года Сиара стала мамой. После беременности певица поставила перед собой цель похудеть на 30 килограммов, чтобы к гастролям прийти в форму. Судя по кадрам с прошедшего на днях концерта в Лос-Анджелесе, 38-летней звезде это действительно удалось.

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Сиара вышла на сцену во время церемонии вручения премии ESPY Awards в роскошном образе с чёрным кожаным комбинезоном. Во время исполнения артистка ритмично танцевала и всем своим видом показывала, насколько сильное удовольствие получает от того, что делает.

Кстати, ведущей церемонии стала Серена Уильямс, с которой Сиара дружит уже много лет. Титулованная теннисистка, как и певица, сейчас находится в процессе похудения после рождения ребёнка. Уильямс с юмором относится к изменениям в своей фигуре и часто шутит на эту тему.