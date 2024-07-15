Топ-модель снялась топлес на яхте для журнала

Французская топ-модель Синди Бруна снялась топлес для журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на странице фэшн-фотографа Кэмерона Хаммонда в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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29-летнюю манекенщицу запечатлели, когда она сидела на диване на яхте с полотенцем на голове. При этом героиня съемки предстала перед камерой в черных кружевных трусах, прикрыв обнаженную грудь рукой.

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В то же время знаменитость дополнила образ многочисленными золотистыми украшениями. Так, она надела на шею две цепочки разных размеров, добавив к одной из них кулон. Помимо того, модель примерила серьги-пусеты, часы, несколько браслетов и кольца.

Ранее в июле популярная американская модель Жасмин Тукс восхитила фанатов снимками топлес.