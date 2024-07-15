Певица Катя IOWA пришла на фестиваль в наряде в виде стула

Вокалистка группы IOWA, белорусская певица Катя Иванчикова, пришла на фестиваль VK Fest в необычном образе в виде стула. Снимки с ковровой дорожки публикует Starhit.

© Lenta.ru

Знаменитость появилась на публике в ярко-синем комбинезоне, к которому были прикреплены две ножки. На размещенных кадрах видно, что гостья мероприятия могла сесть на них, поскольку дизайн имитировал стул. В соцсетях сама исполнительница намекнула, что при создании комбинезона вдохновлялась именно пластиковым стулом.

В мае Катя IOWA снялась в наряде в стиле 1990-х на фоне Эйфелевой башни. Артистка предстала перед камерой в спортивной куртке черно-синего цвета с белыми полосками британского бренда Martine Rose, вдохновляющегося эстетикой субкультур.