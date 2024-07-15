С чем сочетать модную клетку виши

Клетка виши — модный принт, который ассоциируется с ковбойской эстетикой 50-х и 60-х. В этом году этот рисунок снова стал популярен и появился на модных показах, а многие блогеры и инфлюенсеры начали активно включать его в свои образы.

Самый популярный цвет клетки виши — красный. Если хотите создать стильный образ, то можете сочетать брюки или юбки в клетку с белыми топами и аксессуарами в красных тонах, например, очками или сумкой. Чтобы завершить образ, выберите балетки или босоножки, которые будут гармонировать с остальными элементами.

Шорты с принтом «виши» стали настоящим хитом этого лета. Они не только удобные и практичные, но и стильные. Шорты представлены в различных оттенках, но особенно популярны красный и синий цвета. Клетчатые шорты прекрасно сочетаются с короткими футболками, топами и оверсайз-футболками. Чтобы сделать образ с такими «домашними» шортами более повседневным, можно добавить кулоны, ожерелья или очки. А если хотите придать образу больше той самой «ковбойской» эстетики, можете вдохновиться примером модных инфлюенсеров и надеть казаки. Они идеально дополнят ваш летний образ.

Летом в гардеробе каждой девушки должны быть платья в клетку виши. Особенно эффектно выглядят длинные платья с клетчатым принтом, которые можно дополнить балетками или босоножками на каблуке, а также трендовой сумкой из рафии.