В сети восхитились моложавой внешностью популярного 71-летнего актера

Популярный ирландский актер Пирс Броснан прошелся по улице и восхитил поклонников моложавой внешностью. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

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Папарацци засняли 71-летнего артиста во время прогулки в черных классических брюках со стрелками и темно-синей рубашке. Помимо этого, знаменитость надел темные ботинки и солнцезащитные очки. При этом в руках он держал легкую темно-серую куртку.

Пользователи сети оценили внешний вид Броснана в комментариях под материалом.

«Он с годами как хорошее вино», «Выглядит великолепно для своего возраста», «Потрясающий мужчина», — написали они.



В июне внешность 98-летнего актера и 91-летней певицы на звездной церемонии также восхитила фанатов. Тогда американский актер Дик Ван Дайк и певица Кэрол Бернетт посетили звездную церемонию в Голливуде.