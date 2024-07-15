Трендовый педикюр этим летом: выбираем лучшее для отдыха

Летом, когда открытая обувь — важная деталь гардероба, просто необходимо сделать стильный педикюр! Однако нужно отметить, что маникюр и педикюр не всегда можно сопоставить, ведь для покрытия пальцев ног стоит отдавать предпочтение другим трендам.

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Нюдовые оттенки

Бежевые оттенки сейчас на пике моды, их наносят и на руки, и на ноги. Особенность такой палитры — схожесть с цветом кожи. То есть покрытие не будет бросаться в глаза, однако вид будет более ухоженный.

Блестки снова в тренде

Маникюр со втиркой, который делали раньше, сейчас снова врывается в тренды. При чем здесь тоже можно воспользоваться фантазией и сделать, например блестящую зеркальную втирку, что будет смотреться очень интересно и свежо. Также можно отдать предпочтение жемчужной.

Темные глубокие оттенки

Изумрудный, глубокий синий или темно-бордовый отлично подойдут на это лето. Необязательно делать монохром, можно также попробовать блестки, но помните, что темные оттенки могут подчеркнуть кутикулу, поэтому обязательно пользуйтесь маслом для кутикулы, ведь за педикюром тоже нужно ухаживать.

Цветной или классический френч-дизайн

Всеми любимый френч останется классикой еще очень долго, поэтому смело берите его на заметку для педикюра. Однако помните, что эксперименты приветствуются. Можно попробовать сделать цветной френч, заменив белую линию на яркий цвет, все-таки летом хочется ярких цветов.

Необычные принтованные дизайны

Иногда тренды на маникюр или педикюр приходят к нам из одежды, а к одежде от животных. Именно так в одно время был невероятно популярен принт коровы и зебры, сейчас же стоит обратить внимание на принт леопарда и змеи. Такой дизайн станет интересным акцентом в педикюре, не бойтесь пробовать что-то новое.

Важно уделять внимание не только рукам, но и ногам, ведь если зимой ноги закрыты и можно какое-то время не делать педикюр, то летом это просто мастхэв! Обязательно берите на заметку вышеперечисленные идеи и смело красуйтесь этим летом в любой открытой обуви.