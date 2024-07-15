С какими проблемами обращаются пациентки после наращивания ресниц

Наращивание ресниц — популярная бьюти-процедура. Одни девушки добавляют густоты, другие — длины. К каким неприятным последствиям может привести эффект выразительного взгляда, «Клопс» рассказала врач-офтальмолог Наталья Площанская.

Дополнительные реснички нередко создают своим хозяйкам проблемы, отметила доктор. Рано или поздно на клей появляется аллергическая реакция.

«Долгое время всё может быть хорошо. Но как только мастер меняет расходный материал, например, берёт его у другого производителя, — тут-то и возникают неприятности с глазами», — пояснила Площанская.



Токсико-аллергическая реакция требует серьёзного лечения специальными каплями. Одним из первых условий терапии является снятие ресниц и устранение остатков клея.

Ещё одна распространённая причина сухости и покраснения глаз — пренебрежение банальной гигиеной.

«Чтобы сохранить форму и красоту ресниц, многие дамы недостаточно хорошо умываются. Практически не дотрагиваются до глаз», — отметила врач.



Не прикасаются лишний раз некоторые даже к веку, чтобы его почесать. А это влечёт риск возникновения различных воспалений: ячменей и халязионов, а также блефарита.

«В толще век находятся мейбомиевые железы, которые выделяют компонент слезы для смазки и скольжения век по глазному яблоку», — прокомментировала офтальмолог. Когда веки не массируются, происходит закупорка этих желёз, то есть образуются жировые пробки. Чтобы густой секрет не застаивался, нужно обязательно при желании чесать глаза! «Я как врач, не вижу ничего хорошего в постоянном наращивании ресниц. Допускаю только кратковременное ношение, например, на торжество или другое важное мероприятие», — подытожила Наталья Площанская.



Офтальмолог рассказал, как нужно правильно лечить ячмень.