Лайфхак: как быстро прокрасить ресничный контур

Хотите добиться эффекта пышных ресниц, но не хватает времени на сложный макияж? Этот простой трюк поможет вам одновременно подкрутить ресницы и прокрасить межресничное пространство, создавая иллюзию более густых ресниц.

Возьмите щипцы для завивки ресниц. Нанесите на внутреннюю часть щипцов немного темных теней или проведите по ней мягким карандашом для глаз. Осторожно зажмите ресницы щипцами, как вы это обычно делаете при завивке.

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Этот метод позволяет одновременно подкрутить ресницы и нанести цвет прямо у корней, создавая эффект более темного и четкого ресничного контура. Результат – визуально более густые ресницы и выразительный взгляд без лишних усилий.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @julyabay.