Один элемент мужской одежды на пляже назвали признаком принадлежности к ЛГБТ

Эксперт по этикету Эля Басманова назвала один элемент мужской одежды на пляже признаком принадлежности к ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Разговор с ней приводит «Говорит Москва».

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Собеседница издания заявила, что мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, как правило, обычно носят плавки.

«Мировая мода считает, что мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации предпочитают плавки, а все остальные — недлинные шорты (...) Когда область гениталий не так явно выделяется, это выглядит более привлекательно по современным мировым представлениям о пляжной культуре», — отметила специалистка.



В то же время женщин Басманова призвала не носить чересчур откровенные бикини.

«В рамках здравого смысла, а не так, чтобы была оголена полностью грудь и только соски прикрывались», — заключила она и добавила, что во время похода в пляжный бар важно прикрывать купальник парео или сарафаном.



Ранее в июле в Госдуме порассуждали о полноценности мужчин.