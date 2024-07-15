Раскрыты детали свадебного образа невесты наследника богатейшей семьи Индии
Стилист Рия Капур раскрыла детали свадебного наряда Радхики Мерчант, которая вышла замуж за наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте (cсоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Капур.
Капур рассказала, что образ невесты — это авторская интерпретация свадебного сари Panetar, которое традиционно выполнено в красно-белых тонах. Автором наряда выступил модельер Сандип Кхосла, чья команда вручную вышивала на ткани красный орнамент. Платье дополнили почти пятиметровая фата, украшенная драгоценными камнями, и двухметровый шлейф.
«Наряд цвета слоновой кости с вышивкой зардози состоит из ниспадающей юбки ghagra, на которую наложен второй съемный шлейф, пятиметровой фаты и тканевого плечевого дупатта», — уточнила в описании к фото виновницы торжества Капур.
По словам стилистки, Мерчант также надела драгоценности, которые носили ее бабушка, мама и сестра на своих свадьбах, в том числе ожерелье со сверкающими бриллиантами и огромными изумрудами.
Женитьбу Ананта Амбани и Радхики Мерчант праздновали с 12 по 14 июля на родине пары — в Мумбаи. Торжества в честь замужества посетили сотни знаменитостей со всего мира.