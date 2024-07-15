Как и когда правильно и безопасно загорать летом: советы косметолога

Получить идеальный загар (прямо как у Джей Ло на отдыхе в Италии) без вреда для собственной кожи легко, если учесть два главных условия: как и когда. Об этом в разговоре с News.ru рассказала член Российского общества дерматовенерологов и косметологов, кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова.

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По словам эксперта, на солнце не стоит находиться более двух часов. При этом важно учесть наиболее благоприятное для солнечных ванн время — до 11:00 и после 15:00.

«Безопасный загар начинается в период с 7:00 до 11:00 часов утра и далее с 15:00 или 15:30 до вечера, то есть до заката солнца. В остальные часы — самая яркая солнечная активность. Максимальная продолжительность нахождения на солнце не должна превышать одного-двух часов в зависимости от типа кожи», — объяснила Нелюбова.



Она также отметила, что необходимо всегда использовать солнцезащитные средства с SPF не менее 50+, которые благодаря физическим и химическим фильтрам создают защитный барьер на коже, и регулярно обновлять во время пляжного отдыха, особенно при контакте с водой. Косметолог подметила, что повторно наносить SPF-крем можно до двух-трех раз. Загар таким образом происходит медленнее и без ожогов.