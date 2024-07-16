Лиловое платье Кейт Миддлтон заставило модниц ринуться в бутики

Лиловое платье А-силуэта, в котором принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на финале мужского одиночного разряда Уимблдона, вызвало широкий резонанс среди ее поклонниц. Модницы всего мира ринулись в бутики бренда Safiyaa, чтобы купить наряд, стоимость которого оценивается в £1295 (почти 150 тысяч рублей). Как отмечает таблоид Daily Mail, наряд полностью распродан.

Лиловое платье-миди с закрученным лифом Cecilia от лондонского бренда демисезонной моды Safiyaa (£1295, только что распродано!) стало победителем во многих отношениях, — говорится в публикации.



Миддлтон посетила матч Уимблдона, несмотря на лечение от онкологического заболевания. Принцесса Уэльская выбрала для мероприятия платье длины миди от лондонского бренда Safiyaa в лиловом цвете, который известен как королевский.

Принцесса украсила наряд маленьким бантом в темно-зеленом и фиолетовом оттенках. Таким образом она отдала дань уважения Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета. Считается, что зеленый и фиолетовый являются официальными цветами английского турнира Большого шлема.

Кейт Миддлтон пришла на матч вместе с дочерью Шарлоттой. Стадион встретил ее появление стоя и с овациями.

Это второй выход принцессы Уэльской в свет после того, как стало известно о ее болезни. До этого она только раз появлялась на публике — 15 июня она присутствовала на параде по случаю дня рождения короля Карла III. В марте она подтвердила, что борется с онкологическим заболеванием.