С чем носить вьетнамки в городе: восемь идей на жаркое лето

Все уже свыклись с возвращением на фэшн-олимп вьетнамок, которые стоило бы называть японками. По некоторым данным, они произошли от старинных японских сандалий. Перестали мы удивляться и тому, что теперь эта обувь дефилирует не только по пляжам, но и по улицам города. На примере инфлюенсеров показываем, что шлепанцы с перемычкой между пальцами можно носить не только с шортами.

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Но для начала остановимся все же на шортах, вспомнив актуальные модели вроде полосатых боксеров и удлиненных бермудов. Оба варианта в сочетании с лаконичной белой рубашкой и вьетнамками — то, что нужно для жарких летних дней в городе. Хочется добавить образу игривых нот? Выбираем обувь ярких расцветок. Раз речь зашла о пижамных шортах, то нельзя не упомянуть и трендовые штаны в таком стиле — с ними у шлепанцев самые теплые отношения.

С вьетнамками, особенно кожаными, могут подружиться даже самый строгий брючный костюм и сдержанные джинсы свободного кроя, которые мы с удовольствием надеваем в офис. Хотя, если у вас на работе строгий дресс-код, вас могут попросить переобуться. С таким в 2005 году столкнулись американские спортсменки, которые явились на прием к тогда еще президенту Джорджу Бушу в шлепках.

Зато никто не посмеет придраться к вам на торжественных мероприятиях. Вьетнамки на ноге смотрятся так же аккуратно, как и босоножки на шпильке в сочетании и с коктейльными, и с вечерними нарядами. И не забываем про существование шлепанцев на каблуке: эти тоже и в пир, и в мир.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru