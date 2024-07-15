Звезда драмы о куртизанках снялась в бикини

Звезда эротической драмы «Чистые» Софья Синицына снялась в крошечном бикини. Актриса поделилась в соцсетях кадром, сделанным в бане.

© кадр из фильма

Артистка отмечала, что не стесняется демонстрировать свою фигуру. Синицына быстро восстановилась после родов и стала появляться на публике в откровенных нарядах. По словам знаменитости, молодость и генетика сделали свое дело.

Актриса воспитывает дочь от коллеги Павла Табакова. Пара разъехалась еще до рождения первенца, который появился 5 августа 2020 года. Синицына признавалась, что назвала девочку в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам артистки, Табаков финансово обеспечивает свою дочь, и она не препятствует встречам Мии со знаменитыми родственниками.

© соцсети

Синицына отмечала, что дочь, взрослея, становится больше похожа на свою бабушку актрису Марину Зудину, и знаменитость этому только рада.

Экс-возлюбленная Табакова рассказывала, что изначально назвала девочку Ритой. Месяц звезда «Чистых» раздумывала над своим решением и в итоге сменила имя ребенку. По мнению Синицыной, ее «нежная голубоглазая конфета» совершенно не похожа на Риту.